Nanni: "Cerco di mettermi a disposizione della squadra"

domenica, 7 novembre 2021, 18:05

Molta soddisfazione negli sguardi di Nanni e Belloni per una prestazione super che ha portato ad una meritata vittoria. Il primo a parlare è l'attaccante di San Marino: "Penso che abbiamo fatto una partita di livello, mettendo in difficoltà una squadra come il Montevarchi che stava facendo bene. Sono ovviamente contento per il gol ma quello che faccio io è cercare di mettermi a disposizione della squadra nei minuti che il mister mi concede. La settimana prossima sarò impegnato con la nazionale di San Marino? Mi spiace saltare la partita, che è importante e difficile e ovviamente tiferò per i miei compagni da lontano, dedico questa vittoria a Dollaro".

Di seguito le parole dell'attaccante ex Arezzo: "Avevamo preparato la partita sui lanci lunghi a cercare Nanni e ci era riuscito tutto bene, dopo il gol e l'espulsione si è vista la vera lucchese con il gioco palla a terra. La condizione sta arrivando, adesso mi manca solo il gol. Certo che ovviamente preferisco la vittoria della squadra, ma sarei felice di segnare. Vedere tanti tifosi allo stadio è bellissimo, soprattutto dopo un tutto il tempo con gli stadi vuoti a causa del Covid".