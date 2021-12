Lucchese-Imolese a forte rischio rinvio

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:01

Ultima partita dell'anno in casa rossonera che coinciderà anche con la prima gara del girone di ritorno contro l'Imolese: rientreranno dalla squalifica Belloni e Nannini e probabilmente i due saranno inseriti dall'inizio. Probabile anche la conferma di Babbi in attacco: la probabile formazione

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:45

Dopo la partita rinviata contro l'Imolese, la Lucchese andrà in vacanza per alcuni giorni per poi riprendere ad allenarsi il 28 pomeriggio: sarà attesa da un gennaio molto impegnativo perché i rossoneri riprenderanno con la trasferta di Cesena dell'8 gennaio e avranno il recupero della gara contro l'Imolese tre giorni

mercoledì, 22 dicembre 2021, 16:25

Ora è ufficiale: causa casi Covid, la sfida tra Lucchese e Imolese è stata rinviata all'11 gennaio prossimo. Lo annuncia in una nota la stessa Lega Pro dopo che l'Asl di Imola ha informato dell'isolamento in cui sono stati sottoposti i giocatori della squadra emiliana

martedì, 21 dicembre 2021, 16:59

Il tecnico alla vigilia della prima di ritorno: "Contro l'Imolese mi aspetto una partita dura e difficile, la quarta in dieci giorni per noi, in cui sarà fondamentale mantenere alti ritmo e intensità per tutti i 90 minuti.