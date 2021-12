Porta Elisa News



Santoro: "E' la coesione il nostro valore aggiunto"

sabato, 25 dicembre 2021, 10:18

"E' la coesione il nostro valore aggiunto": ne è convinto il direttore generale rossonero Mario Santoro, che coglie l'occasione per formulare i migliori auguri di Natale a tutti i tifosi rossoneri e si dichiara soddisfatto di quanto fatto sinora: "Credo che il bilancio sia più che positivo, anche considerando da dove siamo partiti e delle difficoltà incontrate. Credo che, guardando al campo, la Lucchese abbia dimostrato di giocarsela con tutti, di essere competitiva. E, alla fine, credo pure che avrebbe meritato qualche punto in più".

Qual è l'aspetto che più l'ha colpita in questa prima fase della stagione?

"Senza dubbio la coesione, è questo il nostro valore aggiunto, la nostra arma in più. La Lucchese ha raggiunto una coesione come mai aveva avuto".

Capitolo mercato: vi state guardando intorno?

"Stiamo valutando e mi pare chiaro che se ci saranno occasione funzionali a far crescere il valore della rosa le sfrutteremo, sempre avendo però riguardo al bilancio societario che viene prima di tutto".

Stadio: le settimane passano, ma non ci sono novità.

"Continuo a essere convinto che il Comune debba esprimersi come la logica impone, ovvero con la manifestazione di interesse pubblico per l'opera".

Ai tifosi cosa si sente di dire?

"A tutti coloro che seguono la Lucchese diciamo davvero grazie per averci seguito anche in un momento per niente facile e con le limitazioni che tutti sappiamo. Davvero un augurio di cuore di buone feste a tutti loro, so cosa è per loro la Lucchese".