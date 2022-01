Porta Elisa News



In Sardegna per muovere la classifica

sabato, 22 gennaio 2022, 17:45

di diego checchi

Ad Olbia per muovere la classifica, dare continuità di risultati, magari portando a casa quella vittoria sfumata per un calo di concentrazione contro l'Imolese. È vero che per preparare la trasferta in Sardegna non c'è stato molto tempo, ma mister Pagliuca avrà comunque caricato i suoi e analizzato a dovere ogni dettaglio della partita che dovrà affrontare. Quello che è certo è che non sarà una gara semplice perché l'Olbia ha solo un punto di svantaggio rispetto alla Lucchese e vorrà cercare di ottenere una vittoria per scavalcarla.

Dal punto di vista della formazione, crediamo che i due nuovi Ubaldi e Collodel partiranno dalla panchina per poi magari entrare nel corso della ripresa perché è chiaro che devono ancora capire al meglio gli schemi del tecnico rossonero. Di conseguenza, la formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista martedì al "Porta Elisa", anche se potrebbe esserci un cambio nel reparto difensivo, con Baldan al posto di Bachini e magari un in attacco con Nanni al posto di Fedato, con Semprini che verrebbe spostato sull'esterno.

Le nostre, come al solito, sono però solo supposizioni e come sempre Pagliuca scioglierà la sue riserve all'ultimo minuto. Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 16 Bellich, 27 Baldan, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 3 Visconti, 30 Belloni, 10 Semprini, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 17 Dumbravanu, 5 Bachini, 4 Bensaja, 26 Brandi, 15 Collodel, 11 Panati, 9 Babbi, 19 Ubaldi, 29 Fedato, 7 Gibilterra, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.