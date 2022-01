L'impegno non manca

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 30 gennaio 2022, 22:08

Secondo il sito specializzato - La casa di C - il centrocampista Nicholas Bensaja sarebbe molto vicino alla firma con la Paganese e domani il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in prestito secco, nel girone C per giocare con più continuità. Panati nel mirino della Vibonese

domenica, 30 gennaio 2022, 17:55

Il tecnico decisamente contrariato dalla direzione di gara ma non solo: "Siamo qui a lottare contro tutto e contro tutti, oggi in 10 contro gli arbitri ma ogni giorno dobbiamo affrontare gli attacchi dei giornali e dei tifosi sui social. Attaccati direttamente dei giocatori e questo non è accettabile"

domenica, 30 gennaio 2022, 17:54

Il dirigente rossonero: "Su Nanni era rigore, purtroppo non siamo molto fortunati con gli arbitri ultimamente, speriamo che la cosa cambi. Bellich ha una distorsione, Fedato fuori un mese. Mercato? Domani potremmo acquistare in ogni reparto"

domenica, 30 gennaio 2022, 13:45

Rossoneri che cercano punti dopo la battuta di arresto di Olbia: subito in gol Semprini poi fa pari Faggioli con un pallone che danza sulla linea di porta e sigla il raddoppio su rigore. Pareggia Visconti nella ripresa. Espulso Corsinelli nel finale