Mercato, tanti i giocatori della Lucchese appetiti da altre formazioni

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:32

Arriva la conferma ufficiale: la terza giornata del girone di ritorno di Serie C in programma per il fine settimana del 15 e 16 gennaio è stata rinviata per i diffusi casi di Covid che stanno interessando un gran numero di calciatori: lo ha deciso il presidente della Lega Pro...

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:20

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare valide dalla seconda alla nona di ritorno in Serie C: ecco quando giocheranno i rossoneri dopo i rinvii previsti per i casi Covid: cambiano gli orari del match di Cesena e di Teramo

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:20

Nuovo rinvio per la gara tra Lucchese e Imolese, inizialmente prevista prima di Natale, poi slittata per i casi Covid in casa degli emiliani: la Lega Pro ha disposto che il match si giochi martedì 18 gennaio sempre alle ore 18 allo stadio Porta Elisa

giovedì, 6 gennaio 2022, 14:58

Nel corso dell’allenamento il mister ha mischiato le carte e a mettersi in evidenza, a parte i soliti Fedato, Belloni, Semprini e Nanni, è stato anche Panati, autore di due bellissimi gol. Resta molto incertezza sia sulla disputa del recupero di martedì contro l'Imolese che per la terza di campionato...