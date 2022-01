Olbia-Lucchese: 1-0 al 22' st Nannini sfiora il pari

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 22 gennaio 2022, 17:45

La Lucchese impegnata a Olbia nella prima trasferta dell'anno cerca nuovi punti e può contare sui nuovi acquisti arrivati nei giorni scorsi che comunque dovrebbero partire dalla panchina: la probabile formazione

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:21

Secondo il sito www.padovasport.tv, per assicurarsi il centrocampista ghanese, il club altoatesino avrebbe sborsato alla Lucchese 100mila euro subito e altri 100mila in caso di promozione in serie B dei biancorossi

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:21

Dopo l'anteprima data dal nostro quotidiano, ora arriva anche l'ufficialità: Riccardo Collodel, centrocampista classe 1998 di proprietà della Cremonese è il sostituto di Eklu Shaka sarà in rossonero sino al giugno prossimo

giovedì, 20 gennaio 2022, 11:44

Il centrocampista classe 1998 di proprietà della Cremonese è già arrivato in città e sarà a disposizione per la trasferta di Olbia: manca solo l'ufficialità per un'operazione che stavano provando a fare anche Pescara e Pergolettese