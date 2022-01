Porta Elisa News



Ufficiale: Eklu ceduto all'Alto Adige

lunedì, 17 gennaio 2022, 15:04

E' finita l'esperienza in rossonero di Eklu Shaka Mawuli: il centrocampista che ha stupito tutti con le sue prestazioni nella prima parte dell'anno è stato ceduto dalla Lucchese all'Alto Adige che lo ha messo sotto contratto sino al 2024. Eklu era arrivato questa estate dopo un campionato passato con la Sambenedettese e da mesi era al centro dell'interesse di molte società.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Shaka Mawuli (classe '98) al Sudtirol, nel girone A di Serie C. Al giocatore va il ringraziamento della società per il grande impegno profuso in maglia rossonera, con l'augurio di ottime soddisfazioni per il prosieguo della carriera".