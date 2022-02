Porta Elisa News



I rossoneri provano a ripartire

martedì, 22 febbraio 2022, 16:44

di diego checchi

La squadra si è ritrovata a Porcari e sta preparando intensamente la gara contro l'Entella. Rientrerà dalla squalifica Nanni mentre non ci saranno gli infortunati di lungo corso Fedato, Papini e Semprini oltre a Ricchi. Da capire che tipo di formazione farà il tecnico rossonero perché sono diverse le opportunità: a centrocampo potrebbe tornare titolare Frigerio insieme a Collodel e ad uno fra Picchi e Tumbarello, con Minala che potrebbe osservare un turno di riposo, mentre in attacco potrebbe giocare uno tra Zack Ruggiero e Gibilterra insieme a Nanni o Babbi.

Da capire poi se per Visconti ci sarà un turno di riposo con Nannini che potrebbe rientrare in difesa a sinistra. Per il ruolo di centrali ballottaggio tra Bellich, Baldan e Bachini. Tre magli per due posti. Ovviamente l'insostituibile è Niccolò Belloni che sta facendo partite veramente importanti e che può essere determinante anche nella gara di giovedì. Queste sono solo supposizioni anche se crediamo che per quanto riguarda il modulo, mister Pagliuca non voglia cambiare sistema tattico ma voglia continuare con il 4-3-1-2. La gara contro l'Entella sarà fondamentale per il futuro della Lucchese così come lo sarà quella contro la Fermana di domenica prossima alle ore 14:30 sempre al Porta Elisa. Due gare che dovranno servire sicuramente per trovare quei punti che farebbe stare più tranquilla la squadra in chiave salvezza.