Porta Elisa News



Pagliuca valuta le alternative per la difesa

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:07

di diego checchi

La squadra si è allenata sul campo sintetico di Porcari. Ricordiamo che mancheranno per squalifica i due difensori centrali ovvero Bellich e Baldan, mentre rientrerà a disposizione dopo la squalifica Corsinelli. Mister Pagliuca non ha ancora deciso chi sarà il centrale accanto a Bachini. Diverse sono le soluzioni. La prima è quella di inserire Papini nel ruolo di difensore centrale insieme a Bachini ma prima bisognerà capire se il giocatore avrà recuperato perfettamente dopo la gara di Cesena e quanti minuti potrà giocare. La seconda è quella di vedere uno fra Nannini e Corsinelli nel ruolo di centrale sempre in coppia con Bachini, ed uno fra Visconti ed il giovane Quirini a ricoprire il posto in fascia lasciato vuoto da uno dei primi due.

La terza è quella di utilizzare un centrocampista con attitudini difensive (ad esempio Frigerio o Brandi) nel ruolo di centrale difensivo. A centrocampo le alternative sono tante così come in attacco e mister Pagliuca non ha ancora deciso a chi affidarsi. Potrebbe scoccare l'ora dall'inizio di Ubaldi insieme ad uno fra Nanni o Babbi. Insomma i dubbi son tanti ma le alternative valide ed il tecnico rossonero non vuole sbagliare le scelte in vista di una gara così importante. A proposito, il neo acquisto Tumbarello potrebbe trovare minutaggio nel ruolo di mezzala. Staremo a vedere anche se fino all'ultimo il trainer non deciderà la formazione da opporre alla squadra di Guidi in un match tutt'altro che facile. La squadra si ritroverà domattina e partirà per l'Abruzzo nel pomeriggio, cosciente di poter fare un risultato positivo anche se il reparto difensivo è un pò in emergenza.