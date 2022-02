Porta Elisa News



Porta Elisa, aumentata la capienza

mercoledì, 9 febbraio 2022, 20:41

La Lucchese comunica che in seguito alla riunione odierna, tenutasi alla presenza della Commissione di Vigilanza, la capienza autorizzata dello stadio Porta Elisa, fino al termine della stagione ed al netto delle restrizioni, sarà la seguente: Curva Ovest: 1500 posti disponibili, Gradinata: 1000 posti disponibili, Curva Est: 500 posti disponibili. Le nuove disposizioni saranno in vigore dalla partita Lucchese–Modena, di domenica 13 febbraio.

Nel frattempo, la prevendita per la gara contro i canarini sta registrando una impennata di acquisti per il settore ospiti con i tifosi modenesi che hanno polverizzato i primi 250 posti disponibili, mentre la tifoseria rossonera per ora ha acquistato un centinaio di tagliandi oltre agli abbonati.