Porta Elisa News



Pagliuca: "Loro bellissima gara, noi bruttissima gara"

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

Guido Pagliuca non cerca scusa, la sconfitta di Montevarchi ci sta tutta, anche se resta il rammarico per tutti questi impegni ravvicinati: "Loro bellissima partita noi bruttissima partita: la differenza è tutta qui, abbiamo meritato di perdere. Dispiace, perché al di là delle enormi assenze, ma queste partite ravvicinate ci portano via energia impressionanti. Molti ragazzi da Babbi a Collodel con la febbre di sicuro non ci hanno aiutato, ma c'è mancata la gamba e lo spirito, ma comunque merito al Montevarchi".

"Dobbiamo ripartire perché ci mancano pochi punti per completare il nostro campionato e raggiungere prima possibile il nostro obiettivo che è importante vista la gioventù che abbiamo: ripartiamo con forza e determinazione. Campionato soddisfacente? Sono due mesi che giochiamo senza i nostri tre attaccanti, cinque gare senza Nanni, sette-otto senza Semprini, quattordici senza Fedato. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di importantissimo, oggi mancava anche Minala, ma le assenze non sono mai state il motivo principale altrimenti non sarebbero arrivati i risultati con Entella e Reggiana, oggi è un po' tutta la squadra che ha fatto peggio, molto peggio e non sono stato bravo io a ricaricarla a livello nervoso, ma non capisco che senso abbiano tutte queste partite ravvicinate che non consentono di recuperare infortunati o un'influenza, a proposito anche Bellich era malato ma è venuto in panchina. Dobbiamo fare i tre punti che mancano per raggiungere il nostro grande obiettivo, il nostro miracolo sportivo".