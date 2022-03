Porta Elisa News



Pagliuca: "Sono felice, felice per i ragazzi"

venerdì, 11 marzo 2022, 23:14

Mister Pagliuca è visibilmente soddisfatto, elogia l'intero gruppo, tutto il suo staff, la società e la tifoseria. Per il tecnico rossonero è stata una serata magica: "Sono felice, sono felice per i ragazzi. Il merito è tutto del gruppo e soprattutto di quei ragazzi che giocano meno. La società ci aiuta in tutto, Deoma e Russo sono dirigenti che ogni allenatore vorrebbe avere accanto e anche Vichi e Santoro sono sempre vicini alla squadra. Anche loro si meritano questa soddisfazione come pure tutto lo staff che oggi voglio ringraziare e nominare uno per uno: Sefano Fracassi, Riccardo Carbone, Simone Angeli, Riccardo Guidi, Nicola Cortopassi, Alessandro Coluccio, Leonardo Baldini, Adolfo Tambellini, Alvaro Vannucchi e anche Massimo Santerini. E poi c'è il nostro dodicesimo uomo, i nostri tifosi sono enormi".

Non parla mai dei singoli ma oggi forse una parola su Papini la può dire?

"Spendo volentieri una parola su di lui, è una persona vera e un professionista serissimo, ha avuto un infortunio lunghissimo e lo staff ha lavorato molto per rimetterlo in piedi, oggi lo abbiamo rischiato e lui ci ha ripagato con un bellissimo gol".

A che punto è Rodriguez?

"Negli ultimi giorni ha avuto un affaticamento e sta seguendo un programma personalizzato, appena possibile lo inseriremo".

E Fedato?

"Penso che serviranno ancora una decina di giorni".

A chi vuole dedicare la vittoria?

"Dedico la vittoria a tutti, i tifosi, la mia famiglia e mio figlio Nicolò che è diventato un gran tifoso rossonero".

Martedì si giocherà a Montevarchi...

"Adesso dobbiamo recuperare, abbiamo un giorno in più degli altri e questo è un bene, adesso bisogna solo terminare il nostro percorso di crescita. Volevo dire un'ultima cosa: la vittoria di oggi è importante a livello di classifica e di morale, oggi abbiamo iniziato con cinque giovani e finito con sette contro una corazzata, dimostra le buone scelte della società".