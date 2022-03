Porta Elisa News



Siena, un campionato di delusioni

giovedì, 24 marzo 2022, 10:05

di diego checchi

È una delle principali delusioni del campionato, è inutile nasconderlo. Il Siena, formazione ripescata dalla Serie D, aveva sicuramente obiettivi di alta classifica e puntava senza mezzi termini ai playoff se non alla promozione diretta. Ma, evidentemente, qualcosa non è andato nell’ambiente e certi giocatori non hanno reso come l’allora ds Perinetti avrebbe voluto. Sono stati cambiati addirittura quattro allenatori e al posto di Perinetti è arrivato un nuovo ds Cannella, autore del mercato di gennaio. Morale della favola, con Padalino in panchina, questa squadra si trova a lottare per la salvezza. L’ex tecnico della Juve Stabia ha cercato di dare tranquillità e solidità a un gruppo che ha mezzi importanti ma che finora non sta esprimendo.

Il modulo del Siena è il 4-3-3 di stampo zemaniano, perché Padalino è un figlioccio del tecnico boemo essendo stato una colonna del Foggia dei miracoli. Il Siena proviene dallo 0 a 0 ad Olbia e ha bisogno di una vittoria per raggiungere quota 40 punti e mettersi al sicuro da eventuali discorso per la salvezza. Domenica prossima a questa squadra mancherà l’ex di turno Dumbravanu che sarà impegnato con la Nazionale U21 Moldava. Al suo posto giocherà sicuramente Terigi, altro ex rossonero che da due anni è ormai a Siena ed è stato anche il capitano di questa squadra. A centrocampo mancherà anche il maltese Guillaumier impegno in due amichevoli contro Azerbaijan e Kuwait. Al suo posto ci sarà sicuramente Tommaso Bianchi. Lo score di questa squadra parla di 9 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte con un bottino di 36 reti segnate e 38 reti subite.

Questa la probabile formazione. SIENA (4-3-3): 1 Lanni, 89 Laverone, 13 Crescenzi, 3 Terigi, 33 Favalli, 24 Bianchi, 8 Pezzella, 21 Cardoselli, 10 Caccavallo, 32 Ardemagni, 17 Guberti. A disposizione: 22 Bastianello, 14 Bani, 9 Fabbro, 27 Meli, 20 Mora, 7 Disanto, 19 Terzi, 5 Farcas, 16 Zaccone, 12 Mataloni.Allenatore: Padalino