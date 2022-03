Porta Elisa News



Squalifica di Nanni, Santoro: "Faremo ricorso"

mercoledì, 2 marzo 2022, 08:07

In casa rossonera tiene banco la vicenda della dura squalifica di Nanni, fermato dal giudice sportivo per ben tre turni per una presunta condotta violenta dopo il referto presentato dall'arbitro che lo ha espulso. La Lucchese, però, non accetta il verdetto del giudice sportivo che ritiene assolutamente spropositato per la dinamica dell'episodio visto durante il secondo tempo della gara con la Fermana e presenterà ricorso, come conferma il direttore generale Mario Santoro.

"Presenteremo ricorso – spiega Santoro – perché la squalifica di tre giornate non viene suffragata nemmeno da quanto si vede dalle immagini tv. Premesso che è sembrato un contrasto di gioco anche in presa diretta, basta rivedere le immagini tv per rendersi che il pallone era nei pressi e che l'impatto, sia pure duro, avviene tra le due teste nel tentativo di impossessarsi della sfera, non c'è nessuna gomitata da parte di Nanni: ecco perché faremo ricorso".