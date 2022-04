Porta Elisa News



Contro il Gubbio, già due pari

mercoledì, 27 aprile 2022, 12:12

di diego checchi

Se andiamo ad analizzare le due partite che la Lucchese ha giocato contro il Gubbio in campionato vediamo che sono arrivati due pareggi, il primo per 0 a 0 e il secondo per 2 a 2. Bisogna sottolineare che delle due gare la Lucchese giocò meglio quella in terra umbra, dove colpì anche una traversa con Frigerio e sfiorò per due volte la rete. Mister Pagliuca mise in difficoltà il suo collega Torrente anche a livello tattico schierandosi con un 4-3-1-2 che venne trasformato in un 4-4-2 a rombo dopo l'uscita di Semprini per infortunio e lo spostamente di Bensaja al vertice alto del centrocampo. Il Gubbio giocò con il 4-3-3 e i suoi punti di forza furono la verticalizzazione l'uno contro uno.

Nella gara di ritorno che si giocò a Lucca nello scorso mese di marzo, invece, il Gubbio si dimostrò più pimpante anche perché i rossoneri erano falcidiati dall'influenza, gli ultimi a dover saltar la gara furono Belloni e Frigerio. Ne venne comunque fuori un 2 a 2 pirotecnico, con la Lucchese che conquistò un punto importante in chiave salvezza. Quella di domenica sarà una partita molto diversa, in primis perchè è una partita secca e la Lucchese per passare il turno ha solo un risultato utile, la vittoria, e in secondo luogo perché gli interpreti non saranno certamente gli stessi.