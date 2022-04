Porta Elisa News



Derby di Carrara, via libera ai tifosi rossoneri, ma solo 100 biglietti in vendita

giovedì, 7 aprile 2022, 20:19

Dopo un tira e molla che va avanti da oltre una settimana e dopo che l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha classificato a alto rischio la gara tra Carrarese e Lucchese, a poche ore ormai dal match arriva la soluzione che sa tanto di compromesso da parte di chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico: anche grazie al fattivo interessamento della Lega Pro e della società rossonera è stato deciso che saranno messi in vendita, già da questa sera, solo 100 tagliandi del settore ospiti dello stadio dei Marmi.

"Visto l'interesse fattivo della Lega e della società rossonera – si legge in una nota della Lucchese – saranno disponibili per la partita #CarrarreseLucchese 100 biglietti per il settore ospiti in vendita a partire da questa sera (giovedì 7 aprile) sul circuito online ETES.