Semprini finalmente in gruppo

lunedì, 4 aprile 2022, 15:42

Carrara, Grosseto e la Pistoiese in casa per chiudere alla grande la stagione e centrare gli spareggi promozione: la Lucchese venderà cara la pelle per raggiungere questo obiettivo e poi sarà una mina vagante nel post season

domenica, 3 aprile 2022, 17:55

Il tecnico in sala stampa con i suoi collaboratori fa i complimenti al direttore sportivo. il vice Fracassi: "Oggi si è vista un'alchimia speciale che è il risultato di tante componenti diverse che servono nel calcio, abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo tempo siamo stati bravi a...

domenica, 3 aprile 2022, 16:49

Il dirigente rossonero: "Una grande vittoria contro una delle squadre più importanti del campionato sia come organico che come blasone. Penso che se riusciremo a centrare i play off potremo essere la scheggia impazzita. Voglio elogiare tutti i ragazzi e soprattutto il gran lavoro che il mister svolge in settimana"

domenica, 3 aprile 2022, 16:37

L'attaccante confeziona assiste e sigla il suo quinto gol, ma grande prova di tutta la squadra che riesca ancora una volta a far cadere una grande del campionato. Minala calamita del centrocampo, difesa che neutralizza gli avanti avversari: le pagelle di Gazzetta