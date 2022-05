Porta Elisa News



Pagliuca: "Risultato ingiusto: in campo una sola squadra"

domenica, 1 maggio 2022, 20:37

Il tecnico rossonero Guido Pagliuca è dispiaciuto per la sconfitta, ma riconosce che i suoi ragazzi hanno fatto una grande partita: "Mi chiedete se il risultato è giusto? Credo che sia evidente a tutti che no, noi abbiamo giocato bene e si sono create delle buone occasioni ma abbiamo sbagliato troppi ultimi passaggi. Il Gubbio ha fatto una partita di contropiede, non ci aspettavamo un Gubbio così attendista in una partita di play off, oggi in campo c'è stata una squadra sola".

"I ragazzi sono stati splendidi anche oggi, è mancato soltanto il gol poi nei minuti di recupero è normale che fossimo sbilanciati e abbiamo preso il gol. Purtroppo c'è stato un cambio imprevisto che ci ha tolto uno slot, quello di Ruggiero che è dovuto uscire per i crampi e non abbiamo potuto fare entrare Rodriguez che avrebbe potuto fare la differenza. I nostri tifosi sono stati splendidi e oggi lo hanno visto tutti. I ragazzi sono stati bravi che con il passaparola da poche persone che venivano allo stadio siamo arrivati ad averne così tante a tre ore da casa. Ci dispiace non essere riusciti a dar loro la soddisfazione della vittoria".