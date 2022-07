Porta Elisa News



Per l'attacco, possibile il ritorno di Raicevic?

lunedì, 25 luglio 2022, 08:54

di diego checchi

Daniele Deoma sfoglia la margherita per quanto riguarda l'attaccante e sembra che abbia concentrato le sue attenzioni su Giuseppe Giovinco, classe 1990 fratello di Sebastian, che nell'ultima stagione ha giocato nel Taranto collezionando 35 presenze e 9 gol. Lui sarebbe la classica seconda punta in grado di agire sotto l'attaccante centrale e sfornare assist per i compagni. È chiaro che per acquistare Giovinco ci vorrà un sacrificio economico perché al giocatore le offerte non mancano. Per quanto riguarda la punta centrale, i due nomi nuovi che sono usciti nelle ultime ore sono quelli di Filippo D'Andrea e quello di un possibile ritorno: Filip Raicevic.

Il primo, classe 1998 che adesso sta facendo il ritiro con la Salernitana in Serie A, nella passata stagione si è diviso tra Seregno e Teramo totalizzando 33 presenze e 6 gol. Per quanto riguarda l'ex rossonero che si è svincolato dal Piacenza, nello scorso campionato ha collezionato 19 gettoni segnando un gol. Entrambi calzerebbero a pennello negli schemi di Maraia ma non è da scartare nemmeno l'ipotesi Caio De Cenco, brasiliano classe 1989 che Maraia conosce già per averlo allenato al Pontedera. Ci pare invece poco percorribile la pista che porta a Michele Vano, il giocatore è in ritiro con il Perugia, viaggia a cifre importanti ed ha tanti estimatori in Serie C ed è difficile che possa arrivare a Lucca.