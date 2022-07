Porta Elisa News



Praticamente fatta per Bellich al Vicenza

lunedì, 18 luglio 2022, 20:51

di diego checchi

In attesa dei colpi in entrata che sicuramente arriveranno per rimpolpare la rosa a disposizione di Maraia, possiamo sottolineare che il difensore Marco Bellich è ad un passo dal Vicenza. E' vero manca ancora l'ufficialità ma pare proprio che la trattativa sia in dirittura di arrivo e le due società stiano limando gli ultimi dettagli sia da una parte che dall'altra. Non è escluso, che prima di mercoledì mattina quando la squadra partirà per il ritiro di Corfino, l'affare venga concluso. Sul giocatore c'era anche il Siena di mister Pagliuca ma sembra proprio che il Vicenza abbia messo la freccia e si stia per assicurare il forte difensore rossonero. Per lui si parla di un contratto biennale e della possibilità di andare in una squadra che lotterà sin da subito per traguardi ambiziosi come la Serie B. In fin dei conti il Vicenza è retrocesso soltanto ai playout ed ha una proprietà che vuole subito scalare le categorie. Come abbiamo già ribadito ieri, se la Lucchese farà questa operazione vorrà dire che sarà accontentata dal punto di vista economico, altrimenti non svenderà nessuno. Intanto c'è anche da sottolineare che su Bensaja ormai l'unica squadra rimasta in corsa è la Virtus Francavilla e nel corso di questa settimana il centrocampista potrebbe cambiare casacca. C'è da evidenziare che il diesse Deoma sta provando a riportare a Lucca, Marco Romano Frigerio magari anche a titolo definitivo, ma sul giocatore c'è l'interessamento del Foggia ed anche del Siena di mister Pagliuca, staremo a vedere chi la spunterà. La convinzione comunque è che la Lucchese a tempo debito costruirà una squadra competitiva mettendo tutti i tasselli al suo posto. Intanto oggi sono iniziate le visite mediche di rito e domani ci saranno i test atletici ed i tamponi covid. Da capire da chi sarà composto lo staff medico, in questi giorni ne sapremo di più e capiremo se ci saranno delle new entry anche sotto questo profilo