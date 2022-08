Porta Elisa News



Domenica di riposo per i rossoneri

domenica, 7 agosto 2022, 17:27

di diego checchi

Dopo la partita di allenamento di ieri con il Real Forte-Querceta vinta per 1 a 0 , la squadra di mister Maraia oggi usufruisce di un giorno di riposo. L'appuntamento è per domani alle ore 16 a Saltocchio, dove inizierà un'altra settimana di lavoro in vista dell'inizio di campionato e Coppa Italia, anche se non è ancora certa la data di inizio di entrambe le competizioni. La prossima settimana potrebbe essere importante anche per l'arrivo di un paio di giocatori, in pole position ci sono due centrocampisti, uno dei quali dovrebbe essere Alessandro Mastalli mentre l'altro potrebbe essere Giacomo Rosaia. In città si sussurra che il centrocampista ex Catania possa essere entrato nel mirino del DS Deoma, e il giocatore di Massa, classe '93, ha già avuto una pur breve esperienza a Lucca in Serie D con Pagliuca in panchina ma dopo alcune settimane di prova non venne tesserato. Rosaia è una mezz'ala che sa inserirsi e vanta circa 200 presenze in Serie C; su di lui, in queste ore, si era fatta avanti anche la Carrarese ma con l'arrivo di Della Latta il suo approdo nella città dei marmi potrebbe saltare.

La società sta cercando anche altri due attaccanti per completare il roster visto che a parte Romero e Semprini ci sono soltanto i giovani Catania e Warid.

Da capire poi dove verranno sistemati Bensaja e Ricchi, considerando che i due sono in uscita.

Intanto, Mauro Matteoni, accompagnatore del settore giovanile, potrebbe a breve essere investito ufficialmente del ruolo di team manager della prima squadra rossonera. In questo modo tornerebbe a fare coppia con mister Maraia come a Pontedera.