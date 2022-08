Mercato, fatta per Maddaloni

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 23 agosto 2022, 08:09

Via libera dell'amministrazione comunale per il pagamento delle torri faro necessarie per disputare il prossimo campionato di Serie C: stanziati oltre 146mila euro che serviranno per restituire il denaro che la Lucchese dovrà pagare per le bollette mensili

lunedì, 22 agosto 2022, 13:13

Il giocatore ex Palermo e Cesena viene considerato una delle possibili opzioni per completare il reparto difensivo, mentre il giovane Quirini resta nel mirino del Milan e l'ex rossonero Picchi va in prova al Siena

domenica, 21 agosto 2022, 20:03

Il diesse Deoma continua a lavorare sia in entrata che in uscita: vicino un attaccante classe 2001 con esperienza in C. Mentre sul fronte uscite, Tumbarello è nel mirino di numerose formazioni e su Papini va registrato l'interessamento del Crotone. Allo studio un'amichevole con l'Arezzo

sabato, 20 agosto 2022, 19:28

Il tecnico al termine dell'amichevole con la Pergolettese: "La squadra, anche in una giornata calda ha fatto il massimo e ha corso, c'è stato però un po' di timore nello sviluppare la manovra soprattutto nel primo.