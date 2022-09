Porta Elisa News



Al Porta Elisa arriva l'Imolese degli ex

giovedì, 8 settembre 2022, 07:21

di diego checchi

Che Imolese vedremo a Lucca? Sicuramente una squadra giovane perché la maggior parte dei giocatori è nata dopo il 2000. È chiaro che a centrocampo rientrerà dalla squalifica Bensaja che sicuramente porterà esperienza, poi ci sarà da capire se giocherà l'altro ex Gianmarco De Feo, che nell'ultima gara è rimasto in panchina ma solo perché era arrivato da poco.

Da vedere poi se sarà disponibile anche Matteo Zanini, altro ex rossonero che non aveva preso parte alla prima di campionato per infortunio. Il modulo di questa squadra è il 3-5-2 e in questa stagione è stata affidata alla guida di Mauro Antonioli dopo il tumultuoso rapporto con Gaetano Fontana culminato con l'esonero nonostante la salvezza raggiunta ai play out nel match con la Pistoiese. La società del presidente De Sarlo aveva cercato in tutti i modi di passare la mano ma non ha trovato compratori adatti a farsi carico della situazione e quindi ha deciso di continuare, con l'obiettivo unico della salvezza.

Da sottolineare che l'Imolese ha stretto accordi anche con squadre di Serie A ed è riuscita ad avere in prestito giovani molto interessanti come ad esempio Attys, centrocampista centrale classe 2001 dell'Inter e l'attaccante classe 1999 Stijepovic dallo Spezia con un esperienze in Serie C e con la Primavera della Sampdoria; dal Bologna invece sono arrivati i classe 2002 Molla, portiere, il difensore Annan e l'attaccante Pagliuca, figlio dell'ex portiere di Bologna e Inter nonché della Nazionale italiana Gianluca.

Questa la probabile formazione. Imolese (3-5-2): Rossi, Cerretti, Zagnoni, Eguelfi, Milani, Zanon, Bensaja, Faggi, De Vito, Stijepovic, De Feo. A disposizione: Molla, Nannetti, Annan, Diaby, Fort, Scremin, Attys, Zanini, Likendja, Lombardi, Manfredonia, De Sarlo.