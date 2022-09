Porta Elisa News



San Donato Tavarnelle, la matricola che cerca la salvezza

mercoledì, 28 settembre 2022, 08:50

di diego checchi

L'obiettivo del San Donato Tavarnelle è sicuramente quello di raggiungere la salvezza, su questo non ci sono dubbi. Infatti, la squadra di mister Magrini, essendo una neo promossa, dovrà lottare su tutti i campi per mantenere una categoria che per questa società del fiorentino è una novità. La gara contro la Lucchese si giocherà allo stadio "Gastone Brilli-Peri" di Montevarchi visto che l'impianto di San Donato non è omologato per ospitare gare di Serie C.

Questa squadra gioca con il modulo 4-3-1-2 e in avanti, nell'ultima partita, hanno giocato Marzierli e Galligani, quest'ultimo ha fatto tutto il settore giovanile con la Lucchese e poi è stato in prova con i rossoneri qualche anno fa quando in panchina sedeva Giancarlo Favarin. Ma Galligani non è l'unico ex rossonero visto che nella rosa ci sono Federico Russo che aveva fatto la Berretti con la Lucchese ed era stato lanciato in prima squadra da Galderisi e poi dopo un esperienza in Serie D era tornato agli ordini di Lopez. L'ultimo a essere stato in rossonero in ordine di tempo è Leonardo Ubaldi, attaccante di proprietà del Pisa che arrivo a Lucca dalla Pistoiese nel gennaio scorso, e ricordiamo che proprio alla Pistoiese segno l'unico gol della stagione all'ultima giornata. Nei gialloblu gioca anche Matteo Caciagli, un centrocampista centrale che partecipò al ritiro di Coreglia con Pagliuca ma non fu poi tesserato.

Nel complesso, il San Donato Tavarnelle è una squadra giovane con qualche elemento di esperienza che alza sicuramente il tasso tecnico. Per la gara con la Lucchese mancheranno certamente Russo, Gerardini, Caciagli, Bovolon. Lo score del San Donato Tavarnelle parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, quattro gol fatti e sei subiti che li posizionano al dodicesimo posto con cinque punti. Questa la probabile formazione. San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): Cardella, Alessio, Gorelli, Rossi, Montini, Brenna, Regoli, Nunziatini, Mascia, Galligani, Marzierli. A disposizione: Campinotti, Borghi, Calamai, Carcani, Ciurli, Contipelli, Gjana, Lozza, Noccioli, Sepe, Siniega, Ubaldi, Viviani. Allenatore: Magrini.