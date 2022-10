Porta Elisa News



Infortunio a Anelli, il contributo dello staff medico rossonero

giovedì, 6 ottobre 2022, 15:48

di diego checchi

Le condizioni del giovane attaccante del Fiorenzuola, Nicola Anelli, sono stabilizzate ed il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Parma per la frattura del setto nasale. In quei momenti concitati è stata preziosa e fondamentale la collaborazione fra i due staff medici che sono intevenuti tempestivamente in soccorso del giocatore evitando che la sua situazione peggiorasse.

Nell'attesa che il giovane attaccante fosse trasportato in ospedale con l'elisoccorso, e va sottolineata l'inadeguatezza dell'impianto incapace di permettere l'ingrasso in campo l'ambulanza, è stato in prima persona Alvaro Vannucchi, storico massaggiatore rossonero, con il supporto del dottor Adolfo Tambellini, a prendersi cura del ragazzo e grazie alla sua esperienza di anni di sala operatoria e come anestesista, si è evitato che la situazione per il giovane potesse peggiorare. Lo staff medico rossonero è stato più volte ringraziato dalla società emiliana tramite i propri dirigenti.