Porta Elisa News



Lucchese, occhio alla Fermana

mercoledì, 23 novembre 2022, 14:00

di diego checchi

Diffidare dalla Fermana, perché, nonostante gli 11 punti in classifica, la rosa a disposizione di Stefano Protti (nella foto) ha degli elementi piuttosto importanti per la categoria a partire dal portiere Nardi, per poi continuare con Giandonato, Misuraca, Fischnaller, Bunino, ecc, ecc… Ci sono anche giovani di belle speranze perché l’obiettivo della squadra marchigiana è quello di ottenere una salvezza tranquilla. Ricordiamo che questa formazione è stata ripescata perché retrocessa lo scorso anno ai playout. Giocare a Fermo non è facile per nessuno perché il campo è piuttosto piccolo e la tifoseria abbastanza raccolta e rumorosa, quindi, ciò può dare una spinta in più ai padroni di casa.

La Fermana viene da due pareggi con Alessandria e Vis Pesaro, due formazioni concorrenti per la salvezza. Ecco quindi che per valorizzare questi punti dovrà cercare di ottenere la vittoria con la Lucchese. il modulo adottato da questa squadra può variare: o essere il 4-3-1-2 oppure il 4-3-3 a seconda di come il tecnico deciderà di giocare nel reparto offensivo. Con la Fermana c’è anche un ex rossonero e stiamo parlando di Giovanni Nannelli, classe 2000 che il Cesena ha prestato alla società marchigiana ma finora sta trovando poco spazio rispetto a quello che si potesse pensare. Questa la probabile formazione.

FERMANA (4-3-1-2): 22 Nardi, 2 Eleuteri, 6 De Nuzzo, 32 Parodi, 50 Pellizzari, 20 Giandonato, 23 Pinzi, 17 Romeo, 26 Misuraca, 9 Bunino, 21 Fischnaller. A disposizione: 1 Borghetto, 25 Carosso, 13 Diouane, 44 Gkertsos, 18 Grassi, 7 Graziano, 27 Maggio, 15 Lorenzoni, 3 Luciani, 28 Nannelli, 19 Onesti, 90 Ronci, 5 Spedalieri, 14 Vessella. Allenatore: Stefano Protti