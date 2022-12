Porta Elisa News



Infermeria rossonera: ecco la situazione

mercoledì, 21 dicembre 2022, 08:12

di diego checchi

Per la gara contro la Reggiana, è ancora impossibile ipotizzare quale sarà la formazione che affronterà la squadra prima della classe ma c’è da sottolineare che Andrea Bianchimano sarà a disposizione almeno per la panchina. L’attaccante si è completamente ripreso dopo lo stiramento subito a Chiavari. Discorso diverso invece per Tumbarello che ha iniziato a lavorare a parte ma lo rivedremo a gennaio. Migliorano anche le condizioni di Di Quinzio, ma anche lui non sarà disponibile per la gara di venerdì prossimo.

In caso di forfait di Tiritiello, ballottaggio tra Bachini (rientrato dalla squalifica) e Maddaloni. Potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo e in attacco: Semprini e Romero si candidano per una maglia da titolare mentre Mastalli è in ballottaggio con D’Alena. Capitolo Coletta: il portiere si sta allenando con il preparatore Tommei e sta facendo grandi passi verso il recupero. Il giocatore si sta già buttando a terra ma non lavora ancora con la squadra. Crediamo che dopo la sosta natalizia possa tornare di nuovo a disposizione.