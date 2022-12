Lucchese-Carrarese: 3-2 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 10 dicembre 2022, 20:11

L'attaccante alla sua prima rete in rossonero: "Ho visto che la palla poteva arrivare lì e mi sono posizionato, D'Alena è stato bravo a lasciarla passare, ho calciato a botta sicura ed è andata bene. Questa vittoria è importante sotto ogni punto di vista"

sabato, 10 dicembre 2022, 19:48

Romero, Rizzo Pinna e Ravasio convincono e vanno in gol, bene anche il centrocampo e Tiritiello giganteggia ancora una volta in difesa, ma è tutta la squadra a credere nella rimonta: le pagelle di Gazzetta

sabato, 10 dicembre 2022, 19:25

il tecnico rossonero: "Abbiamo saputo soffrire in silenzio, senza subire il terzo gol che avrebbe compromesso la partita. Poi è arrivato il pari e poi la vittoria: tutto bello, bella serata anche per i nostri tifosi, è un segnale positivo anche per la squadra che arriva contro un avversario molto...

venerdì, 9 dicembre 2022, 16:14

Continuare sulla falsa riga della gara contro l'Entella, ribadendo la prestazione, ma cercando questa volta di raggiungere una vittoria: ecco l'obbiettivo che la Lucchese dovrà avere nel derby contro la Carrarese. La probabile formazione e l'incognita meteo