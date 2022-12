Lucchese, due gare per migliorare il risultato dello scorso torneo

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 7 dicembre 2022, 09:04

Con Bianchimano ai box (almeno per due gare), nello scacchiere offensivo rossonero si apre la caccia al suo sostituto, visto che nelle ultime partite mister Maraia lo aveva lanciato sempre da titolare. Contro la Carrarese il peso dell'attacco ricadrà su Semprini o su Romero. Ballottaggio anche a centrocampo

martedì, 6 dicembre 2022, 14:59

Il centravanti si è stirato il flessore della coscia sinistra e dovrà ora osservare un periodo di riposo e cure di circa 15 giorni. Il suo rientro in campo prima della sosta natalizia è dunque in forse, visto che in linea teorica potrebbe recuperare per l'ultima gara dell'anno, quella contro...

sabato, 3 dicembre 2022, 20:07

Il tecnico a fine gara: "C'è amarezza per come avevano giocato la gara, che era in controllo, c'è il rammarico per la vittoria sfuggita nel finale e c'è il rammarico per aver chiuso in vantaggio di una sola rete il primo tempo. Ma non dimentichiamo che avevamo davanti una squadra importante.

sabato, 3 dicembre 2022, 19:48

Il difensore ancora una volta protagonista assoluto dell'area di rigore rossonera, molto bene Mastalli, si distinguono anche Rizzo Pinna e Bruzzaniti, Cucchietti denota più di una incertezza: le pagelle di Gazzetta