Porta Elisa News



Rossoneri al giro di boa

venerdì, 16 dicembre 2022, 16:52

di diego checchi

La squadra rossonera domani alle ore 17.30 sarà impegnata allo stadio Nespoli di Olbia e cercherà di portare via un risultato positivo, possibilmente una vittoria per chiudere il girone d'andata a 31 punti e rimanere in zona play-off. Sappiamo però, che questa gara non sarà facile perché la squadra di Occhiuzzi è penultima in classifica e vorrà cercare di dare una sterzata al proprio campionato. Di contro la Lucchese viene da una vittoria esaltante e di rimonta contro la Carrarese e di conseguenza la truppa di Maraia ha il morale alto, mettiamoci anche che la Lucchese sarà seguita da circa 100/150 tifosi che si imbarcheranno questa sera da Livorno con arrivo domani mattina a Olbia.

Per la Lucchese ci sarà una spinta in più e per quanto riguarda la formazione non ci saranno gli infortunati Coletta, Di Quinzio, Tumbarello, BIanchimano e lo squalificato Bachini, oltre al giovane attaccante Catania, classe 2003, che è rimasto a casa a causa di un attacco influenzale. E' partito invece per Olbia, dove la Lucchese è già arrivata questa mattina, il difensore Francesco Benassai, anche lui non in perfette condizioni ma comunque dovrebbe essere in campo. In caso contrario, a prendere il suo posto sarebbe Rosario Maddaloni, per il resto si va verso la conferma della formazione che è scesa in campo sabato scorso con uno o due dubbi (D'Alena al posto di Mastalli e Romero al posto di Ravasio). Questa è la probabile formazione (4-3-3): 22 Cucchietti 14 Quirini 6 Tiritiello 23 Benassai 2 Alagna 21 D'Alena 16 Franco 19 Visconti 17 Bruzzaniti 9 Romero 7 Rizzo Pinna. A disp. 12 Galetti 26 Merletti 3 Maddaloni 18 D'Ancona 77 Pirola 4 Ferro 24 Mastalli 91 Ravasio 10 Semprini Allenatore: Maraia.