Porta Elisa News



Avanti a piccoli passi

martedì, 17 gennaio 2023, 13:19

di diego checchi

Un pareggio che fa classifica e che non deve scalfire il morale della squadra di Maraia. È vero che a Pontedera non è stata una partita densa di occasioni e piena di emozioni, ma è anche vero che la Lucchese è parsa una squadra granitica non rischiando quasi mai di prendere gol. Diciamo che la gara si è giocata soprattutto a centrocampo e ciò che è mancato alla Lucchese, come abbiamo detto in prima analisi dopo il match, sono state le rifiniture e la capacità di concludere meglio verso la porta. Sotto questo aspetto Maraia deve lavorare di più per sbloccare anche quelle cosiddette partite sporche che ci sono in Serie C. Insomma, la Lucchese deve essere più cinica, ma il lavoro e la crescita di condizione di alcuni giocatori tipo l’ultimo arrivato Panico, che quando è entrato ha dimostrato di avere buoni colpi ma non è ancora al massimo della condizione e senza ritmo partita, può solo migliorare. Ci aspettiamo di più anche dagli attaccanti che si devono finalmente sbloccare perché è vero che fanno un lavoro di raccordo che cercando di aiutare la squadra in fase di possesso palla, ma è anche vero che non sono riusciti mai a rendersi pericolosi. Sul nostro taccuino abbiamo segnato un tiro di Bruzzaniti, un tiro di Tiritiello e un possibile penalty su Mastalli che non è stato concesso. Troppo poco per una squadra che vuole creare i presupposti per vincere la partita. Il Pontedera, dal canto suo, ha fatto una gara tutta cuore e grinta agendo di rimessa e sporcando le giocate. Da domani bisognerà iniziare a preparare al meglio la partita con il Fiorenzuola sperando che Franco possa recuperare nel più breve tempo possibile. Siamo convinti che per la prossima gara, il giocatore non ci sarà, ma per i veri tempi di recupero dovremo attendere gli esiti degli accertamenti medici. Staremo a vedere. La Lucchese sta comunque rispettando i programmi e un pareggio a Pontedera è da sottoscrivere e da mettere nel carniere non finendo mai di ringraziare i tifosi che dal primo al novantesimo minuto hanno sostenuto la squadra come se fossero al Porta Elisa.