Porta Elisa News



Imolese, il tempo è scaduto

martedì, 3 gennaio 2023, 14:38

di diego checchi

“La pazienza è finita” – ha tuonato una settimana fa il presidente Deni dell’Imolese. E' un avviso ai naviganti compreso l’allenatore Anastasi e il direttore sportivo Righi. Il patron vuole una svolta dalla sua squadra e la vuole già a partire dalla sfida di Lucca. È chiaro che l’obiettivo dell’Imolese rimarrà solo quello di evitare i playout e di ottenere la salvezza, ma gli ultimi risultati non sono andati giù al numero uno dei romagnoli. Intanto è riaperto il mercato e sicuramente l’Imolese interverrà: si parla dell’esperto difensore Drudi ex Cittadella, dell’attaccante Simeri (ora al Monopoli ma ex Bari) e del difensore Doda in uscita dal Palermo.

Per la sfida di Lucca non ci saranno Pagliuca, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, attaccante che purtroppo si è rotto il crociato, oltre a De Sarlo e al’ex De Feo che si è procurato un infortunio alla spalla. Out anche il difensore Zagnoni. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle dell’ex Primavera della Sampdoria e Grosseto Stijepovic che cercherà di impensierire la difesa rossonera. Nell’Imolese oltre a De Feo ci sono altri due ex rossoneri: Nicholas Bensaja e Matteo Zanini. Il modulo di questa squadra può variare a seconda degli interpreti, ma nella maggior parte delle circostanze, il tecnico ha attuato un 4-4-2. I punti dell’Imolese in campionato sono 16 ed è penultima in classifica a pari con la Vis Pesaro, ecco perché dalla sfida di domenica al Romeo Galli potrà dipendere tanto il futuro del tecnico dei romagnoli. Questa la probabile formazione.

IMOLESE (4-4-2): 22 Rossi, 23 Cerretti, 13 De Vito, 6 Fort, 27 Milani, 16 Zanon, 44 Bensaja, 20 Zanini, 8 Faggi, 26 Stijepovic, 21 Fonseca. A disposizione: 1 Adorni, 11 Eguelfi, 14 Scremin, 19 Agyemang, 77 Annan, 94 Attys, 30 Castellano, 32 Macario, 24 Manfredonia, 18 Rocchi, 70 Selleri, 33 Diaby. Allenatore: Anastasi