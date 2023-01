Porta Elisa News



I rossoneri iniziano la preparazione per Pontedera

martedì, 10 gennaio 2023, 18:14

In attesa di capire quali mosse di mercato farà la Lucchese sia in entrata che in uscita, la squadra ha iniziato a prepararsi per il derby di Pontedera, con la consapevolezza di dover spingere sull'acceleratore e pensare di ottenere i 3 punti. La cosa più sbagliata sarebbe quella di sottovalutare la squadra di Max Canzi che è vero che ieri sera nella sfida con l'Ancona non è riuscita ad esprimere il suo calcio e anzi è andata in grande difficoltà, contro un Ancona che ha spinto subito sull'acceleratore ed ha vinto per 3-0, ma è anche vero che questa squadra è riuscita finora la bellezza di 36 punti e si può considerare una delle sorprese, se non la la sorpresa del campionato.

Al di là di questo, la Lucchese deve pensare a se stessa e provare a fare una partita come ha fatto ad Imola, partire subito forte e cercare di mettere alle corde gli avversari, senza pensare a chi c'è di forte ma esprimendo il proprio gioco. Per quanto riguarda Benassai, è rientrato a disposizione dalla squalifica mentre Catania è rientrato dall'attacco influenzale che l'aveva costretto a saltare il match di Imola. Coletta si sta allenando ancora con la squadra e ci sarà da capire se lo staff deciderà di convocarlo o si aspetterà ancora un'altra settimana. Tumbarello e Di Quinzio stanno lavorando con il gruppo, Semprini è rientrato con i compagni mentre Pirola è ancora alle prese con qualche problema al ginocchio. Per domani è prevista una doppia seduta.