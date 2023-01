Porta Elisa News



Romero e D'Alena restano in rossonero

lunedì, 16 gennaio 2023, 14:13

Tante voci ma nessuna realtà, almeno sino ad ora. Intanto la Vis Pesaro, sembra fare un pressing asfissiante per l’attaccante Niccolò Romero ma per la Lucchese questo giocatore è incedibile e nonostante non trovi così tanto spazio, ad ora Deoma e Maraia non intendono disfarsi del giocatore piemontese che comunque è un elemento che fa gruppo e che in certe situazioni può tornare molto utile. Intanto è rimbalzata la notizia da Pontedera di un possibile interessamento dei granata per il centrocampista Antonio D’Alena e anche la Torres sembra aver fatto un pensierino al mediano rossonero. Ma la Lucchese non intende privarsi di questo giocatore, anche perché con l’infortunio di Franco, la sua presenza sarà ancora più importante nello scacchiere tattico del tecnico rossonero. È chiaro che tutti questi interessamenti vogliono dire che il lavoro svolto dalla Lucchese e dai suoi dirigenti e anche dall’allenatore Maraia, non è passato inosservato e molti giocatori sono nei taccuini di altre squadre. Il mercato della Lucchese potrà avere solo qualche modifica ma di contorno, perché i pezzi pregiati, a meno di proposte indecenti, non verranno toccati. Ci sarà da capire se il ds riuscirà a prendere un terzino sinistro oppure se la rosa rimarrà così. Niente di vero invece per quanto riguarda il portiere dell’Altamura Spina. La Lucchese ha in rosa Coletta, Cucchietti e Galletti e così rimarrà fino alla fine.