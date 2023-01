Porta Elisa News : il punto



La prima del 2023 regala soddisfazioni

lunedì, 9 gennaio 2023, 17:34

di diego checchi

La Lucchese ha iniziato il nuovo anno nella maniera migliore, non si poteva chiedere di meglio ai giocatori rossoneri e a mister Maraia, perchè i primi hanno fatto una partita perfetta, mentre il tecnico rossonero è stato molto bravo a leggere l'andamento della gara e a capire quando era giusto fare i cambi e soprattutto come gestirli. I rossoneri per l'occasione in maglia gialla, sono stati sempre padroni del campo e hanno dimostrato di avere una maggior brillantezza fisica rispetto all'Imolese, addirittura la Lucchese avrebbe potuto arrotondare il risultato, ma le parate del portiere Rossi e anche una traversa, hanno impedito di aumentare il passivo. Insomma questa è una partita da archiviare nella maniera migliore in tutto e per tutto perchè tutti i giocatori, chi più e chi meno, hanno fatto la loro parte.

E' chiaro che ci sono stati alcuni errori che vanno evitati, per esempio tanto per dirne uno, bisogna stare attenti a prendere le ammonizioni soprattutto nel primo tempo perchè questo ti può condizionare la partita, ieri, come in altre circostanze, è successo a Quirini e su questo aspetto il ragazzo del 2003 non può che migliorare, solo l'esperienza e la confidenza con il campo lo faranno ragionare di più in certe situazioni. La Lucchese ora deve pensare alla gara contro il Pontedera, cercando di recuperare più giocatori possibili e mantenendo quelli di ieri nella stessa forma che si è vista a Imola. Ma di una cosa siamo convinti, la Lucchese darà battaglia anche contro il Pontedera e cercherà di portare a casa l'intera posta, l'ambiente è carico e c'è voglia di continuare sulla striscia positiva aperta nel nuovo anno.

Non nascondiamo che per Maraia quella di domenica sarà una partita dalle grandi emozioni, perché prima di accettare l'incarico di allenatore della Lucchese è stato per moltissimi anni al Pontedera, prima da giocatore, poi da allenatore in seconda e infine da allenatore di prima squadra per 5 anni. Non ci scordiamo che anche Claudio Giuntoli, preparatore atletico rossonero, ha lavorato con grande profitto nel Pontedera e che Benassai e Semprini sono i due ex di turno dalla parte rossonera, ma quando fischierà l'arbitro, l'emozioni si trasformeranno in un energia positiva e il risultato del campo sarà la cosa più importante,