Lucchese, si moltiplicano le voci di un passaggio societario

venerdì, 13 gennaio 2023, 14:11

Tutti la vogliono, nessuno (per ora) la piglia. Non passa giorno in cui le vicende del passaggio della proprietà della Lucchese non alimentino un diffuso via vai di voci in città. Solo nell'ultimo anno, almeno cinque-sei situazioni sono state ritenute potenzialmente in grado di sostituirsi all'attuale gruppo proprietario (formato da Daniele Baraldi, Bruno Russo, Mario Santoro, Alessandro Vichi, Daniele Deoma e Giovanni Mei). Clamorosa la trattativa con la famiglia italo-australiana Scali tramontata quando ormai sembrava tutto fatto. Per non citare altri possibili acquirenti evaporati, spesso per la mancanza di garanzie minime.

Negli ultime settimane, hanno preso forma ancora una serie di voci, di possibili trattative che riguarderebbe in particolare due piste, come in parte confermato dal presidente Vichi ai microfoni di Noitv. In un caso, il potenziale acquirente sarebbe una finanziaria svizzera gestita da un imprenditore italiano che avrebbe formulato anche una proposta di acquisto. Con esito che parrebbe più negativo che positivo. Ma non sarebbe l'unico: altri potenziali acquirenti (da Roma come da Foligno) si sarebbero fatti avanti con proposte di vario tipo.

Poi, ecco l'ultima novità: sulle tracce della Lucchese sarebbe il Gruppo Bulgarella. il cui Massimo esponente, Andrea Bulgarella (nella foto) ha in passato detenuto per un breve lasso di tempo il Pisa e prima ancora il Trapani. Il Gruppo Bulgarella, specializzato nella realizzazione di strutture alberghiere, avrebbe, il condizionale è d'obbligo, manifestato interesse per entrare in società insieme a un altro imprenditore per ora rimasto senza nome.