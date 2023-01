Porta Elisa News



Mercato, Maddaloni ceduto all'Imolese

martedì, 24 gennaio 2023, 15:11

di diego checchi

Non l'avventura del difensore centrale Rosario Damiano Maddaloni con la Lucchese è essere terminata. L'ex difensore del Cesena ha infatti raggiunto un accordo con l'Imolese dove potrà giocare con più continuità e dimostrare tutte le sue qualità, che comunque alla Lucchese aveva già fatto vedere nelle poche apparizioni collezionate in maglia rossonera.

Adesso bisognerà capire se Deoma andrà a cercare un'altro difensore centrale per completare la batteria o rimarrà con quelli che sono già in rosa, o se si butterà piuttosto alla ricerca di un terzino sinistro per avere una alternativa a Alagna.