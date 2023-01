Porta Elisa News



Maraia: "Dobbiamo rimanere lucidi"

domenica, 22 gennaio 2023, 19:56

Ivan Maraia aveva invitato a tenere alta la guardia contro il Fiorenzuola reduce da un poker di sconfitte, ma forse non si aspettava che i suoi non riuscissero a aggiudicarsi nemmeno un punto in una gara che aveva tutto il sapore di uno spareggio play off, ancora una volta la Lucchese ha perso l'occasione per dare una svolta al suo campionato. E il rammarico è evidente: "Dobbiamo fare i conti con l'avversario, la differenza sta nel chi fa il gol: nel primo tempo ha fatto la partita il Fiorenzuola, ma le occasioni le abbiamo create noi. Nella ripresa abbiamo fatto noi la partita e loro il gol. Chi fa gol, vince. Non abbiamo avuto tante occasioni, ma avevamo davanti avversari importanti, sono partite sul filo dell'equilibrio che si possono vincere e perdere. E' andata male, ma non ho visto una squadra che non era in partita. Il gol chiaramente ha creato un contraccolpo".

"Non possiamo valutare solo sulla base del risultato, e in ogni caso il pari non ci poteva stare. Spiace perché era uno scontro diretto e ci tenevamo a fare risultato. Ora analizzeremo la partita, andiamo avanti: domenica c'è il Rimini. I nostri avversari venivano da quattro sconfitte consecutive, ma non sembrava: questo è il campionato. La differenza sta nel non abbattersi dopo serate come stasera. Non dobbiamo piangerci addosso, ci attende un'altra partita difficile. Se vogliamo rimanere in lizza, dobbiamo mantenere l'equilibrio. Ai ragazzi non posso dire nulla, anche se ovviamente si può fare meglio. Panico? Quando non si gioca, manca il ritmo partita, ma sulle sue qualità non si discute".