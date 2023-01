Porta Elisa News



Maraia chiede massima intensità ai suoi

mercoledì, 25 gennaio 2023, 18:16

La squadra ha svolto una sola seduta al mattino fatta di lavoro atletico e partitelle a pressione. Mister Maraia ha preteso tanta intensità dai suoi perché vuole vedere una Lucchese che possa esprimersi a ritmi molto alti allo stadio "Romeo Neri" di Rimini. A proposito di Rimini, nella squadra di Gaburro c'è un ex rossonero e stiamo parlando di Claudio Santini che giocò a Lucca solo per una mezza stagione dal luglio 2014 a febbraio 2015. Santini è uno dei migliori attaccanti della categoria tant'è vero che è anche capocannoniere del campionato con 13 reti a pari merito con Corazza del Cesena.

Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per ipotizzare l'undici titolare, anche perché mister Maraia ha diverse soluzioni e deciderà soltanto all'ultimo minuto chi schierare. Intanto, oggi, la squadra e l'intera società rossonera hanno partecipato ai funerali di Enrico Scaletta che si sono tenuti nella chiesa di Sant'Anna. Riguardo al mercato degli ex rossoneri, c'è da sottolineare che l'attaccante Mattia Bortolussi è passato dal Novara al Padova.