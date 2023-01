Porta Elisa News



Mercato, spunta il nome di Cannavò

sabato, 7 gennaio 2023, 19:14

É, almeno per il momento, solo una voce. Del resto la Lucchese non pare andare di fretta nella scelta dei rinforzi in questo mercato di gennaio che è solo alle prime battute, ma vedremo se nei prossimi giorni questa voce si svilupperà in una vera e propria trattativa.

La Lucchese insieme al Sangiuliano, Ancora e Virtus Entella è interessata all'attaccante Kevin Cannavò, giocatore di 22 anni di proprietà della Vis Pesaro. Originario di Partinico (Palermo) ha vestito le maglie delle formazioni giovanili del Palermo e dell'Empoli prima di arrivare a Pesaro dove ha totalizzato 17 presenze e zero gol. Si tratta di un elemento che può giocare anche da esterno (e i rossoneri sarebbero alla ricerca anche di un profilo simile) e nel 4-3-3 potrebbe essere una alternativa importante per la squadra di Maraia.