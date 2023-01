Porta Elisa News



Non è più tempo di sbagliare

sabato, 7 gennaio 2023, 16:53

di diego checchi

Domani, per la Lucchese, inizierà il nuovo anno calcistico e ci sarà subito una trasferta insidiosa come quella contro l'Imolese. La squadra romagnola ha bisogno di punti per inseguire la salvezza, ma la Lucchese vuole conquistare un risultato positivo per continuare la cavalcata verso i play off. Mister Maraia ha preparato molto bene questa gara provando la formazione nell'amichevole contro il Castelnuovo Garfagnana.

A Imola, la squadra, che avrà al seguito un centinaio di tifosi, dovrebbe schierarsi contro il 4-3-3 e l'unico ballottaggio potrebbe essere tra Franco e D'Alena per il ruolo di play davanti alla difesa. Tiritiello ha recuperato e sarà titolare in coppia con Bachini che sembra essere favorito su Maddaloni, visto che Benassai è squalificato. Tra i pali ci sarà ancora Cucchietti e Coletta non partirà nemmeno per la trasferta, così come Semprini, Catania e Pirola che sono acciaccati, mentre Di Quinzio e Tumbarello andranno in panchina.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 2 Alagna, 24 Mastalli, 21 D'Alena, 19 Visconti, 17 Bruzzaniti, 11 Bianchimano, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 12 Galletti, 30 Labozzetta, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 8 Tumbarello, 9 Romero, 16 Franco, 18 D'Ancona, 26 Merletti, 28 Camaiani, 35 Di Quinzio, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.