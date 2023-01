Tiritiello e poco altro

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 22 gennaio 2023, 19:56

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo ha fatto la partita il Fiorenzuola, ma le occasioni le abbiamo create noi. Nella ripresa abbiamo fatto noi la partita e loro il gol. Chi fa gol, vince. Non abbiamo avuto tante occasioni, ma avevamo davanti avversari importanti, sono partite sul filo dell'equilibrio che...

domenica, 22 gennaio 2023, 16:55

Rossoneri a caccia di punti play off contro una diretta concorrente: Visconti spreca una buona occasione in avvio di gara, mentre gli ospiti sfiorano il palo con l'ex Sartore. Ravasio vicino al gol in chiusura di primo tempo.

sabato, 21 gennaio 2023, 16:15

Contro il Fiorenzuola, dopo la gara di Pontedera, ecco un altro match importante in chiave play off con una diretta concorrente. Mancherà ovviamente Franco che dovrebbe essere rilevato da D'Alena, mentre in avanti è ballottaggio Bruzzaniti-Panico

sabato, 21 gennaio 2023, 14:31

Il tecnico alla vigilia del match con il Fiorenzuola ricorda Enrico Scaletta: "E' stata davvero una settimana difficile per tutti noi. Contro il Fiorenzuola serve vincere e possibilmente con un risultato più largo della sconfitta dell'andata per la posizione play off.