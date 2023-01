Difesa attenta, centrocampo dinamico, attacco reattivo

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 gennaio 2023, 20:04

Il tecnico: "E' un buon inizio del 2023, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo avuto molte occasioni limpide con il loro portiere che ha fatto interventi importanti, mentre noi abbiamo rischiato poco. Non finiremo mai di ringraziare i nostri tifosi per il sostegno che ci danno"

domenica, 8 gennaio 2023, 16:55

Rossoneri a caccia di una vittoria per inseguire la zona play off: a Imola Maraia ritrova Tiritiello e Bianchimano, con Tumbarello e Di Quinzio che tornano in panchina dopo gli infortuni. Subito in gol Alagna, Rizzo Pinna manca il raddoppio, poi gli emiliani sfiorano il pari con Cerretti e De Vito.

sabato, 7 gennaio 2023, 19:14

Il giovane attaccante della Vis Pesaro sarebbe nel mirino dei rossoneri ma anche di Sangiuliano, Ancona e Entella. Cannavò può essere impiegato anche da esterno e nel 4-3-3 proprio lo schema che sta adottando mister Maraia

sabato, 7 gennaio 2023, 16:53

Per la Lucchese inizia il nuovo anno a Imola, dove i rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria: Maraia ritrova Tiritiello e Bianchimano, con Di Quinzio e Tumbarello che andranno in panchina dopo i lunghi infortuni: la probabile formazione