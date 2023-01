Porta Elisa News



Panico si candida per una maglia da titolare

giovedì, 26 gennaio 2023, 12:18

di diego checchi

Per la partita di Rimini mister Maraia deciderà la formazione solo all'ultimo momento, anche perché le soluzioni non gli mancano e questo è già un buon punto di partenza. La squadra sta bene e i dubbi più importanti sono sicuramente a centrocampo, perché la difesa sarà sicuramente quella di domenica scorsa, l'unico dubbio potrebbe essere fra Quirini e Merletti, con il primo favorito. A centrocampo in tanti lottano per una maglia e ci potrebbe anche stare che Di Quinzio e Tumbarello prendano il posto di D'Alena e Mastalli con l'ex del Pisa che andrebbe a ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa e Tumbarello mezzala destra con Visconti mezzala sinistra.

In attacco qualche modifica ci potrebbe essere perché Panico si candida ad una maglia da titolare al posto di uno fra Bruzzaniti e Rizzo Pinna. L'ex Crotone sta ritrovando la forma migliore ed è possibile che il trainer rossonero lo getti nella mischia dall'inizio. Da capire poi chi sarà la punta centrale, in tre lottano per una maglia Ravasio, Bianchimano e Romero anche se potrebbe scoccare di nuovo l'ora dell'ex Viterbese. Insomma tutte soluzioni che Maraia ha nel proprio arco che dovrà chiarirsi da qui al fischio d'inizio della partita di Rimini che ricordiamo sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff, che la Lucchese non potrà fallire.