I dubbi di mister Maraia

lunedì, 16 gennaio 2023, 14:21

Mister Maraia ha diversi dubbi in vista della sfida contro il Fiorenzuola. Intanto ci sarà da capire come la Lucchese disporrà il suo centrocampo e se Visconti sarà di nuovo titolare o meno. L’altra incognita importante è il ruolo di play davanti la difesa: mancherà Franco a causa di un infortunio ad una caviglia e quindi il candidato numero uno potrebbe essere Antonio D’Alena. Ma non è escluso che il trainer decida di affidarsi all’esperienza di Di Quinzio, un giocatore molto importante nell’economica della squadra che però si sta riprendendo da un infortunio. L’alternativa potrebbe essere il giovane classe 2003 Ferro, oppure inserire Tumbarello mettendo nel ruolo di mezzala con D’Alena mediano proprio come è successo domenica scorsa a Pontedera. Tante variabili che fino all’ultimo momento non avranno una risoluzione.

Panico dal primo minuto oppure no?

L’idea potrebbe balenare nella mente di mister Maraia. L’ex Crotone si sta allenando bene e sta facendo vedere quali sono le sue qualità, quindi la decisione dovrà essere una: o schierarlo sin da subito al posto di Rizzo Pinna o Bruzzaniti e farlo giocare finchè la condizione lo sorreggerà, oppure metterlo a partita iniziata come arma in più soprattutto se la gara non si dovesse sbloccare in certi frangenti. Quel che è certo è che questo giocatore, appena troverà la condizione, sarà un’arma in più per la Lucchese.

La punta centrale

Sono in tre per una maglia. Andrea Bianchimano, Niccolò Romero e Mario Ravasio. I tre uomini hanno caratteristiche diverse e bisognerà vedere su chi deciderà di scommettere il tecnico rossonero per scardinare la difesa del Fiorenzuola, una difesa non certo irreprensibile dal punto di vista della velocità. Ecco quindi che Ravasio potrebbe essere un’alternativa importante per entrare nelle maglie degli emiliani. Staremo a vedere.