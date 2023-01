Prima amichevole dell'anno

Porta Elisa News



giovedì, 5 gennaio 2023, 17:16

di diego checchi

Amichevole per la Lucchese in vista della trasferta di Imola e l'avversario di turno era il Castelnuovo, squadra che milita in Promozione e che esprime veramente un buon calcio. Mister Maraia ha lasciato a riposo alcuni giocatori come Di Quinzio, Semprini, Tumbarello e D'Alena oltre al portiere Coletta. Ha giocato invece Bianchimano, al centro dell'attacco con ai suoi lati Bruzzaniti e Rizzo Pinna, a centrocampo c'è stata la novità di Ferro che ha fatto il play davanti alla difesa accanto a Mastalli e Visconti. In difesa hanno giocato Bachini e Maddaloni centrali, Quirini e Alagna sugli esterni con Cucchietti tra i pali. Tiritiello e Franco hanno giocato nel secondo tempo insieme a tutti gli altri componenti della rosa, più il giovane centrocampista della primavera Menicalli. La Lucchese è passata in vantaggio al 40' pt su un tiro-cross di Bruzzaniti dalla sinistra e un colpo di testa di Maddaloni ha terminato in rete. Nella ripresa il secondo gol è stato segnato da Franco su calcio di punizione dalla destra che si è infilata tra il palo e il portiere al 35' st. Sette minuti dopo, c'è stato il 2-1 degli ospiti con un rigore battuto da Dal Poggetto che ha spiazzato Galletti dopo un fallo di mano di Franco. Nel Castelnuovo ci sono tanti ex della Lucchese, tra i più importanti l'attaccante Jonathan Bitep, il centrocampista Diego Bartolomei e il difensore Francesco Inglese che hanno giocato in stagioni diverse nella prima squadra della Lucchese in serie D. Ricapitolando i dubbi per Maraia in vista di Imola sono quelli se convocare o meno Tumbarello, Di Quinzio, Semprini e Coletta e se far giocare dall'inizio Tiritiello in coppia con uno tra Maddaloni e Bachini. Ad assistere alla gara era presente anche il sindaco di Lucca Mario Pardini e i dirigenti rossoneri.

Lucchese – Castelnuovo 2-1

LUCCHESE primo tempo (4-3-3): Cucchietti; Alagna, Maddaloni, Bachini, Quirini; Mastalli, Ferro, Visconti; Bruzzaniti, Bianchimano, Rizzo Pinna. All. Maraia.

LUCCHESE secondo tempo (4-3-3): Galletti; Merletti, Tiritiello, D'Ancona, Benassai; Ferro (35' st Menicagli), Franco, Bruzzaniti (13' st Camaiani); Pirola, Ravasio, Romero. All. Maraia.

CASTELNUOVO (3-5-2): Tonarelli (25' st Berlingacci); Inglese (10' st Lombardi), Sheta (25' st Pedreschi), R. Biagioni (1' st Bonaldi); Casci (1' st Marganti), Bartolomei, L. Biagioni (10' st Ghiloni), El Hadoui (20' st Ghafouri), Telloli (1' st Vaselli); Bitep (29' st Monti), Dal Poggetto. All. Cipolli.

Arbitro: Biagi di Pisa, assistenti Lazzareschi e Cerino di Lucca.

Reti: 40' pt Maddaloni, 35' st Franco, 42' st (rig.) Dal Poggetto