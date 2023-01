Porta Elisa News : il punto



Riprendere subito a correre

lunedì, 23 gennaio 2023, 19:14

di diego checchi

La sconfitta di ieri ha sicuramente lasciato un pò di amaro in bocca per come è venuta, sicuramente a nostro avviso, non si è vista la miglior Lucchese e soprattutto in fase offensiva sono stati sbagliati troppi passaggi decisivi che avrebbero potuto portare qualche azione pericolosa in più che poi si sarebbe potuta trasformare anche in gol. Certo è che una sconfitta non ci voleva perchè il Fiorenzuola è una diretta concorrente in chiave playoff, ma guai a catastrofismi e a buttare il cappello per aria perchè nulla è perduto e l'obbiettivo della Lucchese è ancora sotto tiro, il campionato è lungo e quindi non bisogna tirare giudizi campati in aria ma compattarsi ancora di più tutti e cercare tutti insieme di lavorare bene per preparare una trasferta insidiosa come quella di Rimini. E' chiaro che poi le scelte vengono fatte da mister Maraia e con il senno di poi, siamo tutti bravi a parlare, ma magari cambiare qualcosa per dare un pò più di freschezza alla squadra non sarebbe male.

Provare a puntare su un elemento come Romero in attacco, visto che finora non ha giocato con grande continuità e buttare sin da subito in campo un giocatore come Panico, che è vero che non ha ancora il ritmo partita, ma è anche vero che solo giocando lo potrà trovare. Da capire se Di Quinzio e Tumbarello saranno in grado di giocare titolari, perché magari il primo può dare qualità al centrocampo e il secondo può dare un pò più di fosforo e corsa. Le nostre sono solo supposizioni e nient'altro, ma quello che è certo è che nessuno si deve far prendere dallo scoramento e dalla rabbia perchè questo non porta a niente, la squadra ha già dimostrato di avere nelle sue corse tante qualità e una partita così così non può e non deve cancellare il valore della squadra. Piena fiducia in mister Maraia e il suo staff perchè solo con il lavoro ci saranno tutte le possibilità per fare un grande risultato a Rimini contro una diretta concorrente.