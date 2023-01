Porta Elisa News



Ripresa degli allenamenti per i rossoneri

martedì, 17 gennaio 2023, 18:51

di diego checchi

Domenico Franco dovrà stare fuori per almeno tre settimane, il giocatore ha forte distorsione alla caviglia destra, ma sono escluse fratture. Il metronomo rossonero salterà la gara interna con il Firenzuola, la trasferta di Rimini e l'altra sfida interna contro il San Donato Tavernelle. Molto ridotte le possibilità che possa essere a disposizione per la trasferta in sardegna di sabato 4 febbraio alle ore 14:30. Per il resto, a parte Pirola che soffre ancora di un problema ad un ginocchio, erano tutti presenti ed hanno svolto un lavoro sia tattico che atletico e l'intensità, nonostante sia soltanto martedì, è risultata molto alta. Per quanto riguarda Panico, è vero che al giocatore manca un pò di ritmo partita ma nel giro di un paio di settimane sarà in grande spolvero e diventerà un'arma letale per la squadra di Maraia. Insomma il gruppo è già concentrato per la gara contro il Fiorenzuola, dove vorrà cercare di vincere a tutti i costi. E' difficile ancora ipotizzare una formazione, certo è che al posto di Franco se la giocheranno in tre: D'alena, Di Quinzio e Ferro, da capire su chi ricadrà la scelta. Di Quinzio sta piano piano ritrovando la condizione e se riuscisse a stare bene almeno per un'oretta alzerebbe il tasso tecnico della squadra, staremo a vedere cosa succederà in settimana. Per domani è prevista una doppia seduta.