Semprini ai saluti: l'attaccante va al Taranto

giovedì, 12 gennaio 2023, 14:29

di diego checchi

Mauro Semprini è ai saluti: non è ancora ufficiale, ma l'attaccante sta viaggiando in direzione Taranto. Si è chiusa così dopo un anno e mezzo l'esperienza del giocatore romano con la maglia della Lucchese, dove ha collezionato in un anno e mezzo, 48 presenze e 10 gol, costituiti da 8 lo scorso anno con Pagliuca in panchina e 1 in coppa italia a Legnago. Questa stagione ha segnato un solo gol a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle.

Semprini doveva andare via già ad agosto, ma le trattative che erano state imbastite non sono andate a buon fine, una su tutte quella con il Siena di Pagliuca, che avrebbe fatto carte false per averlo con sé nella sua esperienza in bianconero. In questa stagione mister Maraia lo ha impiegato molte volte, come punta esterna del 4-3-3 ma non è mai riuscito ad incidere come tutti si aspettavano e allora è giunto il momento di cambiare aria, da capire quali saranno i contorni dell'accordo, visto che, con la Lucchese, Semprini era in scadenza nel giugno 2023. Aspettiamo solo l'ufficialità ma ormai l'affare è stato praticamente concluso.